Integrantes do MST são denunciados por invasão na Cemig O Ministério Público de Minas Gerais denunciou cinco pessoas, entre elas um dos coordenadores estaduais do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST), Enio Bohnenberger, por dano contra o patrimônio público, lesão corporal e formação de quadrilha, em decorrência da invasão e depredação do hall de entrada da Companhia Energética de Minas (Cemig), no dia 3 de abril. O ato de vandalismo ocorreu durante protesto - liderado pelo MST e Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB) - contra o preço das tarifas de energia elétrica e a realização da reunião anual do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), na capital mineira. A acusação formal, assinada pelo promotor Adriano Botelho Estrela, foi oferecida à 11ª Vara Criminal de Belo Horizonte no dia 11 de maio. Conforme o Fórum Lafayette, a denúncia foi recebida no dia 17 do mês passado pelo juiz Jayme Silvestre Corrêa Camargo e o processo está em fase de diligência. Na denúncia, o promotor, com base no inquérito policial, classifica Bohnenberger como o "mentor intelectual da empreitada criminosa", que, "juntamente com seus comparsas", incitou cerca de 500 manifestantes a invadir o prédio da companhia. O líder sem-terra, conforme a peça de acusação, bradava "serem os policiais os cachorros do governo e que a Cemig estava roubando o povo". Além de inúmeros prejuízos ao patrimônio da companhia, o MP estadual destaca que diversos funcionários e foram alvos de agressões pelos manifestantes. Estrela ressalta que "esta prática de ´quebradeira´ de logradouros pertencentes à administração pública (direta e indireta) tornou-se prática corriqueira entre os integrantes de movimentos sociais, que incentivados e articulados (...) destroem indiscriminadamente qualquer objeto pertencentes a estes entes", como foi constatado e filmado pelas câmeras internas do prédio da Cemig. Além de Bohnenberger, foram denunciados também e são réus no processo João Pereira da Rocha, Alaercio da Sena Silva, Luciano Rodrigues dos Santos (integrantes do MST) e Luiz Carlos Florentino, do MAB. Florentino e o líder regional do MST responderão também por desacato e resistência à autoridade. Bohnenberger negou as acusações e disse hoje ao Estado que a sua defesa e dos outros réus será feita por advogados dos movimentos. Ele atribuiu o episódio na Cemig à restrição policial às manifestações.