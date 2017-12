Integrantes do MST invadem sede do BNDES no Rio Cerca de 100 integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST) invadiram nesta quarta-feira, 7, o saguão de entrada do prédio do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), no centro do Rio. Os manifestantes, em sua maioria mulheres, protestam por investimentos nos assentamentos e na agricultura familiar. A ação faz parte da mobilização nacional pelo Dia Internacional da Mulher, celebrado na quinta-feira, 8. "Viemos em caráter de ocupação por tempo indeterminado", disse a coordenadora do movimento no Rio, Luciana Miranda. De acordo com ela, o grupo pretende entregar uma carta ao presidente do BNDES, Demian Fiocca, cobrando um compromisso da instituição com a agricultura familiar. "O governo investiu R$ 10 bilhões nesse setor, responsável por 80% dos empregos no campo, e destinou cinco vezes mais ao agronegócio, que reproduz, inclusive aqui no Rio, relações de trabalho escravo", afirmou Luciana.