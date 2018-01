Integrantes da CPI mista farão hoje nova visita ao STF

O objetivo do encontro é novamente discutir as possibilidades de que a CPI tenha acesso ao conteúdo de delação premiada feita pelo ex-diretor da estatal Paulo Roberto Costa. No fim de outubro, Barroso rejeitou um pedido de liminar no mandado de segurança em que a CPI solicita as informações dos depoimentos.

A reunião ocorre menos de dois meses antes do fim dos trabalhos da comissão, dia 18 de dezembro, como anunciou o relator da CPI em previsão de cronograma. Na próxima semana, os parlamentares ouvirão os depoimentos de Magda Chambriard, diretora-geral da Agência Nacional de Petróleo (ANP), e Edmar Diniz de Figueiredo, gerente de Contratos da Petrobrás.

Estão previstas ainda mais cinco sessões com oitivas e votação de requerimentos. Outras duas, nos dias 10 e 18 de dezembro serão destinadas à apresentação e à votação do relatório final da CPI.