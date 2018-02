Integrante histórico do PT troca partido pelo PSB de MG Um dos fundadores do PT e considerado um integrante histórico do partido, o ex-embaixador do Brasil em Cuba, Tilden Santiago, decidiu se transferir para o PSB. A ficha de filiação será assinada na noite de hoje, durante solenidade na Assembléia Legislativa de Minas Gerais, com a presença do deputado federal Ciro Gomes (PSB-CE). O ex-embaixador comprou briga com as direções estadual e nacional do PT após assumir em junho do ano passado a função de assessor para assuntos ambientais da presidência da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig), atendendo a um convite do governador Aécio Neves (PSDB). Tilden disse que ingressa no PSB com a esperança de que Aécio e Ciro possam estar juntos na campanha presidencial de 2010. "Se nós conseguirmos uma aliança para 2010 que some o nordeste e Minas, igual a Aécio e Ciro Gomes, pode ser uma proposta de balançar o Brasil", afirmou. O ex-embaixador não escondeu a mágoa com o PT. Em novembro do ano passado, a Executiva do partido em Minas - que ele chegou a presidir - decidiu suspender por 60 dias sua filiação, com ameaça de expulsão. A alegação era que no 3º Congresso Estadual do partido os petistas haviam aprovado resolução em que reafirmam conduta de oposição a Aécio e proíbem os filiados de qualquer participação no governo estadual. Tilden, cujo argumento era de que assumiu um cargo técnico e não político, recebeu o apoio apenas do grupo ligado ao prefeito Fernando Pimentel (PT). Isolado, ele acabou decidindo migrar para o PSB. "O PSB é um partido que não é ambíguo e nem vacilante no apoio a Lula, a Aécio e a Fernando Pimentel", disse o ex-embaixador, que divulgou uma "carta aberta aos amigos". O secretário Nacional de Assuntos Institucionais do PT, Romênio Pereira, foi duro e afirmou que Tilden "não vai fazer falta nenhuma ao PT". "A Executiva Nacional, acho que nem a Estadual e a municipal - não sei se ele é filiado em Contagem - não estão dando o valor que ele acha que deveríamos dar", disse. "Na minha opinião ele vai fazer bem ao PSB, mas não vai fazer falta nenhuma ao PT".