Integrante do MBL diz que levou tapa na nuca de Ciro; político nega

PORTO ALEGRE - O blogueiro Arthur do Val, que se apresenta nas redes sociais como 'Mamãe Falei' e integra o Movimento Brasil Livre (MBL), acusou o ex-ministro e pré-candidato à Presidência Ciro Gomes (PDT) de tê-lo agredido com dois tapas na nuca durante a abertura do Fórum da Liberdade, em Porto Alegre.

+ Ciro Gomes diz que Lula não é preso político

Ele também acusou "um deputado que se absteve no impeachment" de ter jogado refrigerante em sua perna. O blogueiro disse que tem imagens da cena, mas não as publicou até o fechamento desta edição. Do Val não registrou boletim de ocorrência.

+ Longe do palanque petista, Ciro e Lupi querem visitar Lula na prisão

O blogueiro teria provocado Ciro Gomes, insistindo que o pré-candidato dessa uma entrevista. Segundo relatos, houve um rápido bate-boca.

Procurado, Ciro negou prontamente a agressão. "Tu acha que se eu tivesse batido nele não tinha uma marquinha? Do jeito que eu sou...", questionou.