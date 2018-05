Integração sul-americana 'chegou na hora certa', diz Lula O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse hoje que o estreitamento das relações comerciais entre Brasil e América do Sul "chegou na hora certa". Segundo ele, os países da região perderam muito tempo acreditando que as soluções em busca do desenvolvimento econômico estavam nos países mais ricos. "Ficamos de costas uns para os outros", afirmou ele durante a Expo Peru 2008, na sede da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), que contou com a participação do presidente peruano, Alan García. De acordo com Lula, logo que assumiu o governo e passou a dar prioridade os países do Mercosul, houve muitas críticas por parte da imprensa sugerindo que essa aposta não teria resultado. O presidente brasileiro comparou a situação com o que ocorre dentro de algumas famílias. "Tem muita gente que prefere não ter relações com os mais pobres da família", exemplificou. Para ele, no entanto, Brasil e Peru, bem como os demais países da América do Sul descobriram oportunidades, similaridades e chances uns nos outros. "E nós descobrimos na hora certa", disse, citando que a participação dos países sul-americanos na pauta de exportações brasileira já supera a dos Estados Unidos. Segundo Lula, tanto Brasil quanto Peru objetivam dobrar as vendas externas aos norte-americanos, mas que enquanto isso não é possível, as relações políticas, econômicas e sociais com os países da América do Sul podem avançar muito. "Todos sabem que sou um defensor quase fanático da integração sul-americana", afirmou. Porém, Lula admitiu que os discursos ideológicos a respeito do assunto não são suficientes para que a integração ocorra de fato. "Isso significa rodovias, pontes, ferrovias." O presidente brasileiro destacou que essa integração só ocorrerá com democracia e paz. "Cada país é dono do seu destino e nenhum pode querer ter ingerência sobre o outro", afirmou, em referência à crise da Bolívia e à participação dos países da região na tentativa de intermediar o caso.