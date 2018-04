Integração prepara novo projeto de irrigação no Nordeste Às voltas com problemas de gestão nas obras da Transposição do Rio São Francisco, o ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra Coelho, disse hoje, em Salvador, que a Pasta prepara um novo projeto de irrigação para o semiárido nordestino. "Até o fim do mês, o programa deve estar pronto para ser anunciado", disse o ministro, que projetou o início do projeto para março. O custo estimado é de R$ 10 bilhões. "Pretendemos ampliar a área irrigada no Nordeste em 200 mil hectares, dos quais 90 mil hectares na Bahia".