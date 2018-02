Integração da AL precisa de mais recursos, diz Lula

Numa alusão à gestão do PT no comando do País, o ex-presidente disse que há dez ou 12 anos, "até bem pouco tempo", as nações da América Latina não tinham uma relação profissionalizada. "Não acreditávamos e nem conversávamos entre nós (países da América Latina), e isto (este cenário) nós mudamos."

No discurso, Lula disse que valeu a pena acreditar que era possível os países da América Latina se tornarem mais amigos. Alegou, porém, que ainda estamos muito longe de conseguir um padrão da União Europeia (UE) porque falta crédito, garantias e existem algumas dificuldades. "Mas o avanço que demos foi extraordinário no comércio intrarregional na América Latina e Caribe", completou. Lula afirmou ainda que os números que mostram o crescimento do fluxo comercial revelam que as decisões tomadas foram corretas.