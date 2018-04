Instituto Lula definirá agenda do petista A diretoria do Instituto Lula se reunirá na próxima segunda-feira (19) para discutir uma eventual agenda de compromissos do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para as próximas semanas. Um dos principais temas da pauta será a participação do petista no tradicional Natal dos Catadores, festa de fim de ano que conta desde 2003 com a presença do ex-presidente. No último encontro, em 2010, o petista manifestou o desejo de que a então presidente eleita Dilma Rousseff mantivesse a tradição.