Instituições do RS protestam por partilha do pré-sal Estudantes e representantes de entidades que fazem parte do Comitê Gaúcho em Defesa do Pré-Sal fizeram uma passeata hoje, na capital gaúcha, em defesa da propriedade nacional sobre o petróleo e pela distribuição equânime dos royalties gerados pela exploração, entre outras reivindicações.