Instalação da CPI é 'inevitável', diz Álvaro Dias A instalação da CPI da Petrobras é algo inevitável e consumado na avaliação do senador Álvaro Dias (PSDB-PR). Ele fez a afirmação no plenário do Senado, em reação a uma manobra política dos senadores da base do governo que evitou a instalação da sessão inicial da CPI hoje por falta de quórum. As afirmações de Dias engrossam as manifestações feitas momentos antes pelos senadores Sérgio Guerra (PSDB-PE) e José Agripino (DEM-RN) na mesma linha.