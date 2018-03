Instalação da CAE do Senado é adiada para amanhã Ficou mesmo para amanhã a instalação da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado (CAE) e a sabatina dos diretores indicados para o Banco Central: Altamir Lopes para a diretoria de Administração e Sidnei Marques para a diretoria de Liquidação e Controle de Operações de Crédito Rural. A informação é do líder do governo no Senado, Romero Jucá (PMDB-RR).