Insper: pesquisa em momento de comoção 'conta pouco'

A pesquisa Datafolha, feita nos dois dias seguintes ao acidente que matou Eduardo Campos, é "uma fotografia de um momento confuso", segundo o cientista político e professor do Insper Carlos Melo. "Essa pesquisa, do ponto de vista de previsão de resultado da eleição, conta pouco. Não dá pra saber se é a comoção. Se tivesse sido feita no sábado e no domingo, talvez os números fossem ainda maiores por conta da comoção", analisa Melo.

Segundo o professor, somente uma pesquisa qualitativa poderia mostrar o quanto de emoção existe no porcentual atingido por Marina Silva nesse levantamento. "Tem de tudo um pouco nesse crescimento. Eduardo tinha mais abrangência política, ela tem mais densidade eleitoral, ainda está abaixo do que já esteve", comenta Carlos Melo. Para ele, mesmo que os programas de TV dos candidatos explorem a tragédia e o legado de Eduardo Campos, é inevitável que o assunto perca espaço na mídia.