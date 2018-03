Insatisfação com governo será tema central do congresso do PT, afirma Emídio

São Paulo - O presidente estadual do PT em São Paulo, Emídio de Souza, admitiu na tarde desta sexta-feira, 22 que as insatisfações com o governo Dilma Rousseff serão tema central do 5.º Congresso do PT, a ser realizado em junho em Salvador.

O estopim para o crescimento das críticas contra o governo é o ajuste fiscal ortodoxo promovido pelo ministro da Fazenda, Joaquim Levy, e que na visão de dirigentes petistas tem penalizado injustamente a classe trabalhadora e os mais pobres. "A crítica é a que todo mundo tem, a situação de penúria do governo, o aperto do governo, que tem prejudicado as prefeituras, os programas sociais", disse Emídio.

O dirigente paulista participou na manhã desta sexta de um encontro com prefeitos petistas e organiza a etapa estadual do congresso que acontece neste fim de semana. Emídio admitiu também que as insatisfações devem ser vocalizadas nas etapas estaduais em São Paulo e pelo País.

Ele ressalta contudo que apesar de terem peso, as propostas feitas nas etapas estaduais têm que passar pelo crivo do congresso nacional - única instância que tem poder deliberativo.