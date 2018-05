Inquérito vai apurar se Costa Neto descumpriu regras

Preso no regime semiaberto por envolvimento com o esquema do mensalão, Valdemar dá expediente durante o dia como gerente administrativo de um restaurante industrial em Brasília. No entanto, ele recebeu políticos no local de trabalho e esteve num drive thru do McDonald''s.

De acordo com despacho do juiz da VEP, o inquérito disciplinar deverá apurar eventual descumprimento das condições de trabalho externo. Além disso, o magistrado determinou que seja intensificada a fiscalização do cumprido das regras do trabalho externo pelo ex-deputado.