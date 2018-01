Inquérito sobre Jaime Campos vai ao STF O Ministério Público Federal em Mato Grosso encaminhou ao Supremo Tribunal Federal (STF) o inquérito policial que investiga possível envolvimento do senador Jaime Campos (DEM-MT) com a máfia dos sanguessugas à época em que era prefeito de Várzea Grande (MT). O inquérito investiga possível fraude no processo de licitação para compra de ambulâncias com recursos federais, por meio de dois convênios entre a Prefeitura de Várzea Grande e o Ministério da Saúde. O inquérito foi encaminhado para o STF porque, como senador, Campos tem direito a foro privilegiado.