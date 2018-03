'Inquérito sobre Decreto dos Portos é desperdício de dinheiro público', diz Marun

SÃO PAULO - O ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marun (MDB), voltou a criticar nesta segunda-feira, 12, setores do Judiciário e do Ministério Público por suposta perseguição à classe política brasileira, em especial ao presidente Michel Temer. Em seu discurso, o emedebista citou como exemplos o veto à nomeação da deputada Cristiane Brasil (PTB-RJ) para o ministério do Trabalho, a inclusão do presidente em um inquérito que investiga fatos anteriores ao mandato e também a quebra do sigilo bancário de Temer desde 2013.

"Faço um alerta à guerra que esses setores levam (contra Temer)", declarou Marun, em pronunciamento na abertura do 1º Congresso Nacional de Municípios, na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp). "O Decreto dos Portos não beneficia a Rodrimar. Esse inquérito é perda de dinheiro público, essa é a realidade", criticou.

Marun disse ainda que o presidente Temer não teme a investigação e vai abrir seu sigilo bancário à imprensa brasileira. "Será que os que batem bumbo por isso têm coragem de fazer o mesmo?", questionou.

O inquérito apura se o presidente Michel Temer beneficiou a empresa Rodrimar, que atua no Porto de Santos, na edição do Decreto dos Portos, assinado em maio de 2017. A apuração mira os possíveis crimes de lavagem de dinheiro, corrupção ativa e corrupção passiva.

O ministro ainda declarou ter orgulho de ser político, classe sem a qual não existe a democracia. "Não existe democracia sem que existam políticos. A base da democracia não são sentenças judiciais, não são concursos, é o voto. E quem pede e conquista o voto somos nós."

STF

Mais tarde, quando questionado a quem se referia em seu discurso, Marun disse apenas que "para bom entendedor, meia palavra basta". "Foi você quem determinou a quebra do sigilo bancário do presidente em evidente vilipendio de seus direitos individuais desde 2013? Quem foi? Foi essa pessoa que ultrapassa seus deveres constitucionais de ser guardião da Constituição e passa a ser um inventor da Constituição."

A quebra do sigilo das transações bancárias do presidente foi autorizada judicialmente pelo ministro do STF Luís Roberto Barroso, a pedido do delegado da Polícia Federal responsável pelo inquérito, Cleyber Malta.

Sobre a ministra Cármen Lúcia, responsável por suspender a posse da deputada fluminense no Ministério do Trabalho, Marun disse considerar que ela não faz parte desses setores que fazem guerra a Temer, mas que errou nesse caso. "Nesse aspecto ela errou. A partir do momento em que ela entendeu que o STJ não tinha a prerrogativa de julgar (o caso), deveria ter ao menos suspendido os efeitos da liminar daquele juiz de 1ª instância", disse.

Marun disse ainda desconhecer o teor da conversa entre Cármen e Temer no final de semana e que não vê "nada de excepcional" no encontro. "Não vejo nada de excepcional que presidentes de poderes dialoguem no âmbito do necessário respeito e harmonia que deve existir entre os poderes", afirmou.