Inquérito contra senador Marcelo Crivella é arquivado O ministro Ricardo Lewandowski determinou o arquivamento do Inquérito que indiciava o senador Marcelo Bezerra Crivella (PRB/RJ) e outros por suspeita de crimes contra o sistema financeiro nacional e evasão de divisas. O inquérito foi instaurado para apurar a responsabilidade penal dos diretores das empresas Investholding e Cableinvest na prática dos crimes de evasão de divisas, manutenção de contas no exterior sem conhecimento da autoridade federal competente e sonegação fiscal. Segundo o site do STF, Lewandowski acolheu a manifestação do Ministério Público Federal (MPF) pelo arquivamento do feito por não haver provas documentais ou testemunhais de que os indiciados tenham enviado ou recebido valores na ordem de US$ 18 milhões, via Uruguai, entre os anos de 1992 e 94. Além disso, ressaltou que os crimes já prescreveram. No entanto, o MPF requereu que sejam enviadas cópias de partes do inquérito à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro para que esta apure a ocorrência de crimes ou improbidade administrativa dos envolvidos em fatos apontados na peça investigatória.