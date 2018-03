Inquérito contra Romário chega ao Supremo Tribunal Federal

BRASÍLIA - Chegou ao Supremo Tribunal Federal (STF), nesta quarta-feira, 11, um inquérito que investiga o ex-jogador de futebol e deputado federal Romário (PSB-RJ). Conforme informações do site do STF, o inquérito apura suspeita de crime contra o meio ambiente.

Investigação recente indicou que o parlamentar seria dono de terrenos em Angra dos Reis (RJ) e que teria usado dinamite para remover uma pedreira. Torcedor do Flamengo, time de Romário durante anos, o ministro do STF Marco Aurélio Mello foi sorteado relator do inquérito.