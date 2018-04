Inocêncio vence disputa para 2ª secretaria da Câmara O deputado Inocêncio Oliveira (PR-PE) foi eleito no início da noite de hoje o segundo secretário da Câmara na disputa em segundo turno. Inocêncio obteve 265 votos, e o deputado José Carlos Araújo (PR-BA) recebeu 217. Com esse resultado, completou-se a eleição para a mesa diretora da Câmara para os próximos dois anos. Dos quatro concorrentes, nenhum obteve a maioria absoluta dos votos - 256 - para se eleger no primeiro turno. Os quatro suplentes da Mesa Diretora da Câmara eleitos hoje foram os deputados Marcelo Ortiz (PV-SP), com 373 votos, Giovanni Queiroz (PDT-PA), com 298 votos, Leandro Sampaio (PPS-RJ), com 269 votos, e Manoel Júnior (PSB-PB) com 256 votos. Marco Maia (PT-RS) foi eleito primeiro vice-presidente, com 416 votos. Edmar Moreira (DEM-MG), que disputou a segunda vice-presidência com uma candidatura avulsa e derrotou, com 283 votos, o deputado Vic Pires Franco (DEM-PA), que recebeu 218 votos. O deputado Rafael Guerra (PSDB-MG) foi eleito primeiro secretário, com 261 votos, indicado pela bancada. Para a terceira secretaria foi eleito o deputado Odair Cunha (PT-MG), com 287 votos. E, para a quarta secretaria, com 393 votos, assume o deputado Nelson Marquezelli (PTB-SP).