Inimigo político, Waldir Pires deseja paz a ACM O ministro da Defesa, Waldir Pires, divulgou nesta sexta-feira uma nota pela morte do senador Antonio Carlos Magalhães, seu inimigo político. "O Brasil e o Estado da Bahia sabem que tivemos, desde sempre, profundas divergências na atividade e no pensamento político. Neste momento, eu desejo que Deus lhe dê paz, e cumprimento todos os filhos, netos e familiares", disse Pires.