Ingrid Betancourt deve se reunir com Lula na 6ª feira O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve receber na próxima sexta-feira, dia 5, a visita da ex-refém das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) Ingrid Betancourt. O encontro deve ocorrer em São Paulo, no escritório da Presidência da República, segundo informações da assessoria do Palácio do Planalto. A pauta da reunião ainda não está definida, mas a expectativa é de uma visita de cortesia. Betancourt já havia manifestado publicamente o desejo de agradecer pessoalmente a Lula o apoio em favor de sua libertação. Em abril deste ano o governo brasileiro publicou um apelo formal pela libertação de ex-candidata à presidência da Colômbia, Ingrid Betancourt. Dias antes o presidente Lula já havia apoiado o apelo do presidente da França, Nicolas Sarkozy, para que as Farc libertassem a franco-colombiana. Ingrid Betancourt permaneceu em poder das Farc por seis anos e foi resgatada pelo governo da Colômbia no dia 2 de julho deste ano.