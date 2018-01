Informante acusa fazendeiro como mandante de chacina O informante Hugo Alves Pimenta afirmou, durante o julgamento da Chacina de Unaí, nesta quarta-feira, 28, que Norberto Mânica foi o mandante do assassinato dos auditores fiscais do trabalho Nélson José da Silva, Erastótenes de Almeida Gonsalves e João Batista Soares Lage, e do motorista Aílton Pereira de Oliveira. Ele não quis, entretanto, falar sobre a participação de Antério Mânica. Hugo Pimenta também é acusado de participar do crime e será julgado no dia 17 de setembro. Em 2007, ele fez um acordo com o Ministério Público Federal (MPF) para receber a delação premiada, testemunhando nesta quarta-feira como informante.