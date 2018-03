Inflação é protagonista de embate entre PT e PSDB As comemorações do 1.º de Maio organizadas em São Paulo por centrais sindicais foram palco do embate entre governo e oposição sobre o retorno da inflação. A pressão inflacionária, que preocupa o governo, foi alvo de resolução política do Diretório Nacional do PT, divulgada anteontem, e também abordada em artigo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso publicado no jornal O Estado de S. Paulo ontem, em que o tucano acusa o governo petista de agir com "tibieza no controle da inflação, que pode cortar as aspirações de consumo das classes emergentes".