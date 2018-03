Inflação controlada permitirá que o País cresça, afirma Dilma

A presidente Dilma Rousseff disse nesta quarta-feira, 11, que é preciso que o País continue crescendo e mantenha a inflação sob controle. "É preciso que o País faça a consolidação fiscal e controle a inflação. A inflação controlada, no médio e longo prazo permitirá que o País cresça", destacou, durante o discurso de instalação da Câmara de Políticas de Gestão, Desempenho e Competitividade, no Palácio do Planalto. Segundo ela, os aspectos macroeconômicos precisam privilegiar o crescimento e a expansão da taxa de investimento.

Dilma disse que o Brasil precisa encontrar o seu modelo de gestão para o crescimento sustentável e o desenvolvimento econômico. Segundo ela, a criação da Câmara ocorre em um dos momentos fundamentais de definição do seu governo. Segundo ela, o País entrou em uma trilha de desenvolvimento, com inclusão social e de crescimento econômico com estabilidade monetária e fiscal.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Segundo Dilma, nenhum País será rico de fato sem enfrentar a miséria, mas também não houve desenvolvimento econômico nos países que não enfrentaram o desafio de transformar o Estado adequado ao crescimento e ao desenvolvimento.

Dilma citou movimentos históricos ocorridos na Inglaterra, Estados Unidos, Alemanha e Japão e mais recentemente na China, buscando as precondições para dar um salto no crescimento sustentável. Segundo a presidente, muito já foi feito no Brasil, mas é preciso ir além.

Segundo ela, é preciso ter um Estado meritocrático, que a relação público e privado não seja oposta, não tenha conflitos e que Estado, empresas, trabalhadores e sociedade precisam ter clareza nos seus objetivos.