Inflação continuará sob controle, diz Dilma Em pronunciamento feito na noite desta quarta-feira em cadeia nacional de rádio e televisão, a presidente Dilma Rousseff afirmou que o seu governo sempre será "o governo do crescimento com estabilidade, do controle rigoroso da inflação e da administração correta das contas públicas". Ela afirmou que a população não pode aceitar o que classificou como "uso político da inflação por aqueles que defendem o ''quanto pior, melhor''".