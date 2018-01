Infarto fulminante mata prefeito de Casa Branca (SP) O prefeito de Casa Branca, com cerca de 28 mil habitantes, na região de Ribeirão Preto, Aparecido Antonio Sati (PMN), morreu após um infarto fulminante, aos 50 anos, na noite de ontem. Sati estava no primeiro ano de seu mandato e participava de uma cerimônia de formatura quando se sentiu mal. Apesar do socorro, não resistiu e morreu a caminho do hospital. Sati deixou esposa e dois filhos. Antes de ser prefeito, por 346 dias, foi vereador por 16 anos seguidos. Amanhã, o vice-prefeito Roberto Minchillo (PMN) assina o termo de posse como novo prefeito amanhã.