Indústria critica reajuste dos remédios A Associação Brasileira da Indústria Farmacêutica (Abifarma) foi surpreendida com o procedimento da Câmara de Medicamentos do Ministério da Saúde para definir o índice de reajuste anual, válido a partir do dia 31 deste mês. Em nota divulgada hoje, a Abifarma defende reajuste de 7%, ao contrário de 4,32% a 5,83% determinado pela câmara. Segundo a Abifarma, a mesma fórmula para o reajuste usada pela câmara foi aplicada pela indústria, que chegou ao índice de 7%. "Não entendemos as razões pelas quais a câmara chegou a um índice diferente", disse o presidente executivo da Abifarma, Ciro Mortella. A fórmula paramétrica leva em conta reajuste das matérias-primas importadas, com base em uma cesta de moedas, para 29,02% do custo de produção. A cesta de moedas é composta por dólar (50%), francos suíços (35%) e marcos (15%). Insumos básicos locais (participação de 4,34%), mão-de-obra (4,30%), despesas com pessoal (8,61%) e outros (23,34%) são reajustados de acordo com o IPCA, medido pelo IBGE. Consta ainda da fórmula outros custos, com peso de 6,54% medido pelo IPA (preços no atacado) da Fundação Getúlio Vargas (FGV). Mortella ressaltou também que a Câmara de Medicamentos ignora correção para as margens de lucro e para os gastos com amostras grátis. "O índice de reajuste refere-se unicamente à correção dos custos dos produtos", assinalou Mortella. Levando em consideração os cálculos da fórmula, o reajuste dos medicamentos deveria ser de 11,3%. Porém, como o governo antecipou o ajuste em 4%, em novembro passado, o índice mínimo deveria ser de 7%. Segundo o executivo da Abifarma, a entidade não participa das discussões da câmara. Mas quer mais transparência entre o poder público e o setor privado. "Sendo diferente da forma legal, o governo prejudica as indústrias e seus planos de expansão", criticou. Embora a Abifarma critique o cálculo feito pelo governo Mortella esclareceu que não há negociações com o Ministério da Saúde, porque o congelamento e o índice de reajuste são decididos apenas pelo governo. "Negociação há quando representantes da indústria e do governo sentam juntos, e cada lado cede em algo", ressaltou. Ele enfatizou que o ajuste de 4% sobre o preço dos medicamentos, em novembro, não foi fruto de negociações da indústria com o governo, mas de um pedido feito pelas empresas, e que poderia ser atendido ou não.