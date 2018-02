Indisposto, Lula cancela reunião da junta orçamentária Indisposto e reclamando de cansaço, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva decidiu cancelar a reunião da junta orçamentária que aconteceria no fim da tarde de hoje. Lula deixou no início da noite o Centro Cultural do Banco do Brasil (CCBB). Ainda não foi divulgada uma nova data para o encontro.