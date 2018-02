Indisposto, Lula cancela reunião da junta orçamentária

Indisposto e reclamando de cansaço, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva decidiu cancelar a reunião da junta orçamentária que deveria ter acontecido nesta quarta-feira, 24. Lula deixou no fim da tarde o Centro Cultural do Banco do Brasil. Ainda não foi divulgada uma nova data para a reunião.

A expectativa é de que nessa reunião o presidente discutisse com os ministros da Fazenda, Guido Mantega, do Planejamento, Paulo Bernardo, e da Casa Civil, Dilma Rousseff, a adequação do orçamento ao desempenho ruim da arrecadação tributária e às propostas de prorrogação da desoneração do IPI para automóveis, eletrodomésticos da linha branca e material de construção. Também seria discutida a proposta do ministro Paulo Bernardo de adiar o calendário de reajustes para o salário do funcionalismo público.