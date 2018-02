Índios Tyriós fazem oito reféns no Amapá

Desde segunda-feira à tarde oito funcionários da Funasa no Amapá estão sendo mantidos como reféns pelos índios Tyriós, no Parque do Tumucumaque (AP). Os funcionários viajaram domingo para o parque, onde desenvolveriam ações de capacitação e fariam um levantamento para uma campanha de vacinação na aldeia. Entre os reféns está a gestora do Distrito Sanitário Especial Indígena (Dsei), Marcela Bentes. Segundo o superintendente da Funasa no Amapá, Gervásio Oliveira, os tyriós reivindicam o repasse da segunda parcela, no valor de R$ 1,5 milhão, de um convênio assinado em março do ano passado entre a Funasa e a Apitu (Associação dos Povos Indígenas do Tumucumaque) para ações básicas de saúde nas aldeias indígenas, como compra de medicamentos, alimentação para os indígenas doentes e o pagamento dos agentes de saúde. Gervásio Oliveira passou o dia tentando negociar, via rádio, com os tyriós a liberação dos funcionários, mas os índios se recusaram a conversar pelo rádio. Eles querem que Oliveira vá a aldeia para conversar pessoalmente. Oliveira diz que é mais proveitoso ficar em Macapá, de onde é mais fácil manter contatos com a Funasa em Brasília para liberação dos recursos reivindicados pelos Tyriós. Agora à noite, uma reunião na Funasa-AP vai decidir se Oliveira se desloca amanhã para lá. É a segunda vez que funcionários da Funasa são mantidos como reféns por causa deste convênio. A primeira foi em julho do ano passado, quando nove funcionários foram obrigados a ficar por quase uma semana na aldeia do Manga, dos índios caripunas, no Oiapoque. Os caripunas exigiam o repasse R$ 1,6 milhão, correspondente a primeira parcela do convênio e só liberaram os reféns quando o depósito em nome da Apitu foi feito.