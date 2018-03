Índios terenas se reúnem com ministros em Brasília Índios terenas estão reunidos, na tarde desta quinta-feira, no Ministério da Justiça, com os ministros José Eduardo Cardozo (Justiça) e Luís Inácio Adams (Advocacia-Geral da União). A audiência ocorre em auditório e é fechada à imprensa. Na pauta, a desocupação da Fazenda Buriti, no Mato Grosso do Sul, onde o índio Oziel Gabriel, de 35 anos, foi morto na semana passada.