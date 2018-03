Índios tentam invadir assentamento no interior de SP Um grupo com 15 índios da etnia terena tentou invadir um assentamento do Programa Banco da Terra, no final da tarde de ontem, em Piraju, no sudoeste do Estado de São Paulo. Os assentados reagiram à tentativa de invasão. Foi necessária a intervenção da Polícia Militar para impedir o confronto. Os índios saíram de uma reserva em Avaí, na região de Bauru, e se deslocaram num ônibus fretado até Piraju.