Índios suspendem pedágio e voltam às aldeias, em Humaitá

De acordo com o delegado da Polícia Federal Alexandre Alves, que comanda a força-tarefa, os índios que estavam no quartel havia quatro dias desejavam voltar para as aldeias, pois estavam separados de filhos e outros familiares. Quando um grupo de homens atacou os postos de pedágio, sábado, muitas crianças fugiram para o mato. Seis indígenas, entre eles duas gestantes e duas crianças, precisaram de atendimento e foram levados para hospitais de Porto Velho. A evacuação dos índios foi discutida em reunião com representantes da Funai e cinco caciques, entre eles Ivanildo Tenharim, o principal líder dos indígenas. Cópia da ata será enviada à Justiça Federal. "Ainda não fomos notificados, mas estamos atendendo à determinação judicial", informou o delegado.

Além da base avançada do Exército em Santo Antonio do Matupi, a força-tarefa manterá postos de controle na entrada e saída da reserva e em pontos estratégicos, como o acesso à balsa no rio Madeira, em Humaitá.

Desaparecidos

Presentes numa entrevista coletiva dada pelo delegado, familiares dos três homens desaparecidos na área da reserva há 15 dias cobraram mais rapidez na investigação. "Queremos informações, sejam boas ou ruins. Temos esperança de que eles estejam vivos e não gostaríamos de ter notícias pela televisão", disse a esposa do professor Stef Pinheiro de Souza, dono do carro em que os três viajavam quando sumiram. O delegado prometeu que as buscas serão intensificadas a partir de informações prestadas pelos próprios indígenas, que foram ouvidos durante a permanência do quartel. Segundo ele, os líderes convocarão uma assembleia para discutir a situação. "Eles também querem uma solução, pois estão pagando pela suposta ação de uma minoria."

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

As buscas pelos desaparecidos são realizadas a partir do km 130 da Transamazônica, onde teriam sido vistos pela última vez. Além de helicópteros, cães farejadores e navegadores de selva - equipes especializadas em buscas na mata fechada -, uma equipe de peritos acompanhará os trabalhos. Com base nas informações já levantadas, foi delimitada uma área para a varredura.

O conflito com os índios começou após o desaparecimento dos três homens - além de Stef, o comerciante Luciano Ferreira Freire e o técnico Aldeney Ribeiro Salvador, supostamente sequestrados e mortos em retaliação à morte do cacique Ivan Tenharim - ele teria caído da moto, mas os índios acreditam que foi assassinado. No dia do Natal, a população revoltada incendiou a sede da Funai, a Casa de Saúde do Índio, veículos e um barco usado no atendimento às populações indígenas. Dois dias depois, um grupo armado incendiou os postos de pedágio dos índios na Transamazônica. Ao pedido do Ministério de Defesa, uma força-tarefa com 500 homens passou a atuar na região.

Réveillon

O conflito com os índios levou a prefeitura a suspender a festa de réveillon em Humaitá, no sul do Amazonas. Os shows em palcos montados na orla do rio Madeira, uma das principais atrações, foram cancelados. Será mantida apenas a queima de fogos da virada, porque o material já havia sido comprado.

De acordo com o prefeito José Cidinei Lobo do Nascimento (PMDB), não há clima para festa na cidade, depois dos distúrbios registrados no Natal. "Também estamos mostrando solidariedade com as famílias dos moradores que estão desaparecidos", disse.