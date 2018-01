Índios suspendem bloqueio da BR-163 Líderes indígenas de nove etnias suspenderam o bloqueio que já durava quatro dias na BR-163, entre os municípios de Santa Helena e Itaúba (MT). A rodovia foi liberada após reunião com o procurador da República, Mário Lúcio Avelar, representantes do Ministério dos Transportes e governo de Mato Grosso. Um documento será enviado à Presidência da República, por meio do Ministério Público Federal, com as reivindicações dos índios para serem incluídas no Plano da BR-163 Sustentável. Eles também querem garantias de demarcação de áreas indígenas no Norte de Mato Grosso e no Pará a fim de evitar invasões com a pavimentação da rodovia. Para o procurador, houve precipitação em anunciar a obra que prevê o asfaltamento de 950 dos 1.764 de extensão da estrada que liga Cuiabá (MT) a Santarém (PA). A obra do governo federal está orçada em R$ 1,1 bilhão. Os índios temem que o asfaltamento da rodovia provoque impactos ambiental e social nas aldeias.