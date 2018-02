Índios querem garantir etnia no sobrenome Índios do Amazonas reivindicam o direito de registrar os filhos com os sobrenomes que caracterizam suas etnias, o que às vezes é negado nos cartórios. A constatação é do projeto Registro Civil dos Povos Indígenas, que avaliou a situação dos registros entre os índios e coletou dados para um relatório.