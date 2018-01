Índios protestam no Planalto contra indicação de Kátia Pouco antes do anúncio oficial da nova equipe econômica do governo Dilma Rousseff, um grupo de 15 índios Krikati protestou em frente ao Palácio do Planalto contra a indicação da senadora Kátia Abreu (PMDB-TO) para o Ministério da Agricultura. Os índios, que também pedem a demarcação de terras indígenas no Estado do Maranhão, foram recebidos por auxiliares do ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Gilberto Carvalho.