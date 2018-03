Índios promovem onda de invasões no sul da Bahia Os índios da etnia pataxó hã-hã-hãe, do sul da Bahia, intensificaram, no fim de semana, as invasões que vêm realizando em fazendas da região. Dez propriedades, oito do município de Pau Brasil e duas de Itaju do Colônia, foram ocupadas entre a noite de sexta-feira e a noite de domingo. Trabalhadores das terras e familiares dos proprietários das fazendas foram feitos reféns, mas já foram liberados.