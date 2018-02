Índios permanecem na sede da Funasa Cerca de 300 indígenas ocupam desde o dia 8 a sede da Fundação Nacional do Índio (Funasa) em protesto por ações que consideram de descaso com a saúde de populações das etnias mura, cambeba, tariana e tauari. O prazo para desocupação do prédio venceu ontem. "Não sairemos daqui até que tudo o que pedimos seja atendido", disse o cacique Antônio Mura.