Índios pedem agilidade na demarcação de terra Cerca de 300 índios guarani kaiowá fizeram sábado uma caminhada no centro da cidade de Dourados, em Mato Grosso do Sul, pela demarcação das terras indígenas na região. Já existe um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado pela Fundação Nacional do Índio (Funai) com o Ministério Público sobre o assunto. O presidente da Funai, Márcio Meira, já garantiu que cumprirá o prazo da demarcação, até 2010. e que os setores produtivos terão seus direitos preservados.