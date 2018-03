Índios ocupam sede da Funai em Passo Fundo-RS Cerca de 50 caingangues ocuparam hoje a sede da Fundação Nacional do Índio (Funai) em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. O grupo pede o reconhecimento de uma área de 800 hectares, em Vicente Dutra, no noroeste do Estado, como terra indígena. O processo foi iniciado em 2002 e ainda não chegou a um desfecho porque há disputas judiciais entre os agricultores que seriam desapropriados e a Funai.