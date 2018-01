Índios ocupam a sede da Funai em Alagoas Cerca de 200 índios de quatro etnias de Alagoas e Sergipe ocupam desde a madrugada desta segunda-feira a sede da Fundação Nacional do Índio (Funai), em Maceió. Os índios reivindicam a saída do administrador da Funai em Alagoas, José Heleno. Eles também pedem agilidade nos processos de demarcação de terras. Segundo Maria José de Sá, coordenadora do movimento, a ocupação é pacífica, mas por tempo indeterminado. "Não aceitamos negociar com a gerência daqui porque vem nos enrolando há muito tempo. Queremos a presença do presidente nacional da Funai. Só negociaremos com ele", disse a coordenadora.