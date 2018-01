Índios morrem em tiroteio no Mato Grosso Três índios morreram e seis ficaram feridos durante um tiroteio na aldeia de Cachoeirinha, em Miranda, a 200 quilômetros de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. A briga aconteceu durante a festa de São Sebastião. Segundo testemunhas, grupos indigenas rivais, das aldeias vizinhas Babaçu e Argola, brigaram durante a festa. Testemunhas disseram ainda que, além de embriagados, os índios estavam armados e usavam máscaras. A briga começou quando a festa já estava no final. Durante uma discussão, dois índios da aldeia Babaçu correram e se esconderam em uma casa. Em seguida, cerca de 25 índios da aldeia Argola destruíram as janelas e a porta da residência, entrando e matando os índios a tiros. O administrador da Funai, Mário Justino, está na aldeia Cachoeirinha. Ele vai pedir que a Polícia Federal investigue onde os índios estão comprando bebidas e armas.