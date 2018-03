Índios mantêm funcionários da Funai reféns no MS Alegando falta de instrumentos de trabalho, os índios que habitam a Aldeia Buriti, em Sidrolândia, Mato Grosso do Sul, mantém reféns há dois dias o chefe de assistência da Fundação Nacional do Índios (Funai) em Campo Grande, Danilo Luiz, e o motorista do órgão, Nilton Bueno. Eles culpam o chefe do posto da Funai no município, Samuel Dias, pela não distribuição correta das ferramentas e querem a demissão do funcionário.