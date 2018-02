Índios liberam rodovia no MA após cinco dias de protesto

JENIPAPO DOS VIEIRAS (MA) - Os 200 índios Guajajara desobstruíram no final da manhã desta sexta-feira, 12, a BR-226 no povoado de Barreirinha, no município maranhense de Jenipapo dos Vieira, a 450 quilômetros de São Luis, que estava interditado desde domingo. Os índios da aldeia Canabrava reivindicavam o repasse de R$ 13 milhões referentes a custos com transporte escolar desde o início do ano.

Veja também:

Força Nacional negociou liberação da BR-226

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A liberação do quilômetro 342 da rodovia ocorreu após acordo firmado entre os manifestantes, a Polícia Federal (PF), a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a Polícia Civil e a Polícia Militar (PM) do Maranhão. Cerca de 150 pessoas participaram da operação. Nas negociações, os indígenas tiveram a confirmação do governo do Estado de que R$ 3,5 milhões já foram pagos.

Os manifestantes também reivindicavam a liberação de quatro índios que foram presos no domingo após um conflito com o delegado regional de Barra Do Corda, Edmar Gomes. Entretanto, a comissão de negociação conseguiu convencer os indígenas a liberar a rodovia mesmo com a impossibilidade de relaxamento de prisão dos quatro.

Na próxima semana uma comissão dos Guajajara seguira até São Luis, para o seguimento das negociações. Nesta nova reunião devem ser retomados temas como o relaxamento da prisão dos quatro índios e melhorias na saúde indígena, entre outros pontos.