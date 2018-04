Índios liberam ferrovia no MA após 10 horas de bloqueio A Estrada de Ferro Carajás , da Vale, ocupada por índios Guajajara hoje de manhã, foi liberada no início da noite depois de 10 horas de bloqueio. A Justiça Federal concedeu liminar de reintegração de posse do trecho que estava tomado. A interdição começou pela manhã, quando cerca de 50 índios bloquearam a estrada de ferro, entre os povoados de Mineirinho e Auzilândia, em Alto Alegre do Pindaré (MA), obrigando a Vale a paralisar todas as suas operações.