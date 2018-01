Índios jiahui devem voltar a viver em isolamento

Ele contou que a aldeia do seu povo também foi atacada quando moradores de Santo Antonio do Matupi queimaram os pedágios, no final de dezembro. Crianças e idosos que fugiram para o mato, não quiseram voltar para as casas na aldeia, obrigando os adultos a acompanhá-los. Como a Fundação Nacional do Índio (Funai) também interrompeu a assistência após suas instalações terem sido destruídas, eles passaram a viver de modo tradicional, segundo o líder dos jiahuis. "Nosso povo caça porcos do mato e macacos para comer. Usa também óleo de tucumã com macaxeira e frutos da floresta, como o bongo e a maçã do mato." A pesca voltou a ser praticada com o uso de lanças e flechas.

Os índios socializados, como o próprio Luiz Sérgio, são os que mais sofrem com o isolamento decorrente do conflito. Ele cursa engenharia ambiental na Universidade Federal do Amazonas (Ufam) e teme não poder voltar às aulas. Ele conta que, ao todo, 45 índios universitários estudam em Humaitá, sendo 15 na Ufam e 30 na Universidade Estadual do Estado Amazonas (UEA). "O que mais preocupa é ter de interromper os estudos por uma situação com a qual não temos nada a ver", disse. Na segunda-feira, os índios pediram ao Exército garantia para os estudantes. O pedido foi encaminhado à Funai e aos Ministérios da Educação e da Defesa.

