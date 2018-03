Índios invadem sede da Funai em Curitiba

O protesto faz parte do movimento nacional de índios que também invadiu a sede da entidade em Brasília. O grupo protesta contra o decreto a ser sancionado pelo presidente Luis Inácio Lula da Silva (PT), que fechará a coordenação regional no Paraná.

Para o cacique Carlos Ubiratan, o fechamento da coordenação no Estado obrigará os índios a se reportarem à sede de Santa Catarina. "Não podemos deixar que as sedes de Guarapuava, Curitiba, Londrina e Paranaguá sejam fechadas, pois precisamos desse apoio e do atendimento rápido para algumas reivindicações", afirmou.

"Estamos preocupados com essa atitude do governo, que nos pegou de surpresa, pois isso (fechamento) não chegou a ser discutido com ninguém", disse Ubiratan.