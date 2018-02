Índios invadem mais uma fazenda no Mato Grosso do Sul Uma nova invasão a propriedade rural foi realizada nesta sexta-feira, 31, pelos índios da etnia terena. Desta vez o alvo foi a Fazenda Esperança, no município de Aquidauana, no Pantanal do Mato Grosso do Sul (MS). Um grupo com 500 indígenas entrou durante a madrugada, disposto a permanecer no local indefinidamente.