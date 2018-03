Índios invadem Funai em RR e fazem refém Cerca de 200 índios contrários à demarcação contínua da reserva Raposa Serra do Sol, em Roraima, invadiram ontem o prédio da Fundação Nacional do Índio (Funai), em Boa Vista. Eles mantêm refém o administrador substituto da fundação, Petrônio Oliveira. A Polícia Federal cercou o local e tenta negociar com os índios. Eles exigem 60 passagens aéreas para Brasília, onde pretendem apresentar reivindicações diretamente ao presidente da Funai, Márcio Meira. Em entrevista autorizada pelos índios, Petrônio disse que entrou em contato com a presidência da Funai, mas foi informado de que não há dinheiro para as passagens.